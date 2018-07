Miss Reino Unido renuncia al título después de que le pidan que adelgace pese a tener una talla 38: "Es horrible"

Después de ser nombrada Miss Reino Unido 2017, Zoiey Smale fue seleccionada para competir en certamen internacional Miss Continentes Unidos. Sin embargo, cuando estaba preparándose para la competición, la organización le pidió que adelgazase más.

Tras meditarlo durante varios días, Zoiey decidió devolver su título renunciando así a su corona de miss. "No estoy gorda en absoluto, estoy en la media. ¿Cómo me piden que pierda todo el peso posible para la competición? Es horrible, me han hecho sentirme una basura durante este tiempo", ha contado la joven en el Daily Mail.

La joven insiste en que "estas cosas no deberían hacerse en el siglo XXI", por eso y para evitar volver a caer en los problemas de alimentación que tuvo en el pasado, ha decidido renunciar al título.