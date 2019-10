La actriz Elena Furiase ha estado en el programa de Telemadrid 'La vuelta al cole', que se está haciendo muy conocido por haber recibido las visitas de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, Mario Vaquerizo y Carmen Lomana.

Durante el programa, los invitados se someten a las preguntas de los más pequeños en un aula escolar, y las respuestas de estos están siendo muy criticadas. Almeida explicó que prefería donar su dinero a la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en vez de a la repoblación del Amazonas, porque "vivimos en Europa"; Vaquerizo aseguró que el feminismo le daba igual; y Lomana comparó físicamente a Pablo Casado y Pablo Iglesias, explicando cómo era el sudor del segundo.

En esta ocasión, la actriz Elena Furiase también ha generado polémica con sus respuestas. Al ser preguntada por el cambio climático y el calentamiento global, Furiase pronunció la siguiente explicación: "Al parecer, nos estamos acercando demasiado el Sol y la Tierra. Hace tanto calor que los polos se están derritiendo, y si se derriten, todos los animales y todo el ecosistema no va a poder subsistir".

Esta no fue la única respuesta en la que la actriz metió la pata. Preguntada por cuántas provincias tiene la Comunidad de Madrid, Furiase respondía dubitativa que "12". En seguida un niño le decía que la respuesta correcta era "una".

Tras la emisión del programa y al percatarse de sus errores, la artista recapacitó en las redes sociales. "Me puse nerviosa y entendí la pregunta como quise... esta sí me la sabía, si lo sé no vengo", aseguraba en un tuit.

Furiase también se disculpó por su explicación sobre el cambio climático con una publicación que ya ha eliminado de su perfil: "Si lo sé, metí la pata hasta el fondo. ¡Disculpadme! en este tema estoy bastante perdida, pero ojo, que no debo ser la única. Ahora, que existe, existe. Y que debemos ser conscientes de ello, también. Ahora que me he informado se de que va el asunto de verdad", reconocía en su mensaje.