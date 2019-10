El discurso que pronunció Greta Thunberg en la Cumbre de Acción Climática de la ONU se ha convertido en una canción de death metal gracias a un músico

La joven activista aprovechó su presencia en esta cumbre para abroncar a los líderes mundiales por su pasividad ante el cambio climático. "Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva", señaló en su intervención.

"Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero (...) si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada. No quiero creer que no actúan por maldad", añadió la joven.

Unas palabras a las que un músico ha dado un toque rockero en este vídeo. Pero esta no ha sido la única versión que han lanzado, un DJ ha añadido ritmos electrónicos a las palabras de la joven.