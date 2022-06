Los Mossos d'Esquadra han detenido a Morad por conducir de forma temeraria y sin carnet por el centro de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Morad fue interceptado por los cuando conducía de forma temeraria y sin carnet y, al darle el alto, el rapero se dio a la fuga sin hacer caso a las indicaciones de los agentes.

Esta es la segunda vez que lo detienen por conducir sin carnet y se enfrenta a un delito contra la seguridad vial.

En febrero, Jordi Évole entrevistó al rapero, quien aseguró que no tenía miedo de entrar en la cárcel por tres causas que tiene pendientes por actos delincuentes en el pasado. "En el juicio de febrero, dos causas, en la primera salimos absueltos", detalló a Évole, a lo que añadió: "No tengo miedo; si toca, toca, la gente me va a escuchar igualmente", afirmó entonces el rapero, quien destacó que "un día se acabará todo". Además, afirmó que nunca estaría mucho tiempo en la cárcel porque, según dijo, nunca hace nada.

Con solo 12 años, Morad entró en un centro de menores junto con sus hermanos tras quitarle la custodia a su madre. En lo de Évole, el rapero reconoció que este hecho le hizo ser más rebelde. "Los pequeños duraron nada, un año", explicó el joven, tras lo que recordó que él estuvo más tiempo porque decían que estaba "loco" y la "liaba mucho".

Finalmente, Morad terminó en una "cárcel de menores" por varios delitos de robos con violencia. "Por el que me comí nueve meses no hice nada", aseguró Morad, quien relató cómo fue la primera vez que lo detuvieron: "Yo estaba en el centro y me vino a buscar la Policía. Fui a comisaría, llegué al juzgado y me metieron cautelar tres meses", recordó Morad, quien confesó que eso le sentó tan mal que salió más rebelde de ahí: "Ya lo empecé a hacer de verdad". Morad recuerda en este vídeo de Lo de Évole cómo empezó a delinquir y a hacer robos con intimidación.