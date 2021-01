El conocido como 'culebrón Cruz y Raya' ha acabado. Y ha sido el propio Juan Muñoz, miembro de la que fue una de las parejas de cómicos más famosas de España, quien ha querido zanjar la cuestión disculpándose por sus propias palabras, las que usó para cargar contra su compañero José Mota, a quien acusó de "prepotente" y de "tener el corazón en un banco" porque, según afirma, no acudió a darle el pésame por la reciente muerte de su madre.

Horas después, Muñoz ha reconocido su error en Twitter. A través de su cuenta personal, ha confesado que lleva "días muy enfadado" consigo mismo por la actitud "tan cruel" que ha tenido con Mota, así como con su familia y los amigos que tienen en común. Junto al mensaje, el humorista ha publicado un vídeo en el que ha pedido perdón y ha explicado los motivos que le llevaron a decir esos "disparates" y "barbaridades".

"Son palabras que él no se merece para nada, que vienen dadas a causa del derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre, si bien es cierto que él y yo últimamente no teníamos una relación muy allá", arranca el vídeo de Muñoz, en el que asegura que esperaba que Mota, al enterarse de la muerte de su madre, hubiera ido a darle un abrazo: "Me mandó un pésame su esposa, pero yo esperaba que él hubiera venido. Me dolió mucho, y se me juntó con la Navidad y la Nochebuena sin mi madre".

Muñoz ha continuado explicando que en ese momento cayó "en lo peor": "Con cuatro copillas de más, justo en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y para darme el pésame. Ahí monté en cólera y empecé a decir barbaridades y disparates, una palabras que no se merecen ni José ni su familia". Ello le ha llevado a pedir "mil disculpas" por decir cosas que no siente.

"José me parece una bellísima persona, es un hombre que me ha ayudado mucho y con el que he compartido muchas cosas. No se merece lo que le he hecho. Me gustaría poder algún día mirarle a la cara y pedirle perdón", ha zanjado el humorista. A este mismo mensaje respondió el propio José Mota aceptando y agradeciendo las disculpas de Muñoz.

También a través de Twitter, el otro miembro de 'Cruz y Raya' se ha expresado al respecto de dicho vídeo: "Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡Un gran abrazo!". Una respuesta que parece haber alegrado a Muñoz, que se manifestó en estos términos en redes sociales: "No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tus palabras. Por los años compartidos y los que nos quedan".