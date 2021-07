Camila Cabello es una artista mundialmente conocida. Con solo 24 años, la joven de nacionalidad cubana, estadounidense y mexicana ya ha logrado sonados triunfos en el mundo de la música. Son millones las personas que ya han escuchado temas tan exitosos como 'Liar', 'My oh my', o su mayor hit: 'Havana'. Pero dejando al margen su lado artístico, Camila siempre se ha reivindicado como una persona normal y corriente, con curvas y celulitis, como ella misma destaca.

Una cuestión que parecen no tener en cuenta o que incluso molesta a numerosos internautas de la red, que desde que la cantante se dio a conocer a nivel internacional -antes había formado parte del grupo Fifth Harmony- han criticado duramente su físico con una amalgama de insultos y comentarios de lo más indignantes; comentarios que siempre ha intentado obviar Camila, si bien una foto publicada recientemente ha desatado su enfado.

En la imagen se observa a la artista caminando tranquilamente por la calle enfundada en ropa de deporte. El top, que deja al descubierto su tripa, ha sido en esta ocasión la excusa para que el troleo y el machismo disparen a discreción contra Camila, que no ha dudado en responder a esos ataques con un alegato a favor del cuerpo que se ha hecho viral al poco de publicarse: más de 4,4 millones de likes lo avalan.

"Yo estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis cosas e intentando estar en forma y mantenerme saludable. Llevaba un top que muestra mi barriga y no estaba disimulándola. ¡Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la barriga todo el tiempo!", ha denunciado la cantante a través de un vídeo publicado en la red social 'TikTok'. Pero su respuesta no se ha quedado ahí.

"Estaba como ¡vaya! Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está muy pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales, con curvas y celulitis, y estrías y grasa... ¡Y debemos abrazar eso, baby!", ha concluido en su mensaje Camila, que ha recibido miles de comentarios de usuarios que han mostrado abiertamente su apoyo y admiración hacia la cantante.