El vídeo muestra cómo dos individuos abordan al guardaespaldas del rapero Future Hendrix y comienzan a agredirle hasta que cae desplomado al suelo y le pisotean la cabeza en el aeropuerto de Ibiza.

En las imágenes se aprecian los momentos de máxima tensión vividos por los testigos desde que el hombre se desploma hasta que segundos después retoma la conciencia. El guardaespaldas fue ayudado por personal del aeropuerto.

Tras la brutal agresión, y tal y cómo muestra el vídeo, el rapero continua hacia adelante para esperar sentado.

Future Hendrix ha lanzado un comunicado en su Istagram en el que asegura que no tiene nada que ver en la agresión y pide que le alejen de la polémica. Además confiesa que todo comenzó cuando se negó a fotografiarse con uno de los agresores.

"Básicamente, estos matones me pidieron chuparme la p*** para una foto y les dije que no. Se enfadaron y la liaron. Dejé el aeropuerto, editaron el vídeo y lo enviaron a los blogs. No vi la agresión, no soy testigo de nada. Dejadme fuera de todo lo que tenga que ver con este incidente", ha publicado Future Hendrix.