Boris Izaguirre es uno de los famosos que se enfrentarán a complicados retos en la nueva edición de 'El Desafío', que se estrena este viernes a las 22:00 en Antena 3. Un programa donde todos los participantes deben superarse a sí mismos realizando complicadas pruebas.

Sin embargo, si para alguien se hizo especialmente complicado su paso por el programa fue para el venezolano. Durante la presentación de la nueva edición, el creado y productor del mismo, Jorge Salvador, ha desvelado el 'susto' que se llevaron con él. "Boris, durante la semana en la que estábamos preparando el tercer programa de El Desafío, sufrió un ictus. Tuvo que ir al hospital y tuvo una intervención muy importante", ha explicado.

En ese momento, Jorge Salvador decidió llamarle para indicarle que no debía preocuparse por las grabaciones. "Le dije: 'No te preocupes, tengo un sustituto. No sufras, nosotros vamos a seguir haciendo el programa y tú recupérate. Ya hablaremos para el año que viene para hacer otra edición contigo'".

A pesar de que en un primer momento Boris Izaguirre estaba de acuerdo, cuando todavía no habían pasado ni tres horas decidió devolverle la llamada para pedirle que le esperara. "No, Jorge. Yo voy a volver. Quiero que me esperes a esta operación y voy a volver".

Una decisión sobre la que Jorge Salvador tenía dudas, y es que no creía que pudiese hacer frente a la prueba de apnea que deben superar todos los concursantes del programa. "Su médico me llamó y me envió un mensaje de voz, que no lo he borrado, en el que decía: 'Yo te autorizo para que a partir de la semana siete después de la operación Boris haga apnea", ha contado el productor.

Así, pasado el tiempo recomendado de recuperación, regresó a 'El Desafío' e hizo frente a ese y otros retos que pronto podremos ver en televisión.

Un momento complicado que ha provocado que Boris Izaguirre acabe emocionándose al recordarlo. "Lo más importante de todo esto es que yo consideré que si no terminaba de hacer el programa podría entrar en una muy terrible depresión y creo que me salvaste de esa depresión aceptándome de nuevo en el programa", ha indicado el venezolano.

Una nueva temporada cargada de emoción, diversión y retos

Jorge Lorenzo, Laura Escanes, Ana Guerra, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, Rosa López, Mariló Montero y Jorge Blanco son los famosos que se enfrentarán a los complicados retos de 'El Desafío' en su nueva edición.

Tras coronarse como líder absoluto en todas las entregas de su segunda temporada, 'El Desafío' regresa a Antena 3 el próximo viernes a las 22:00 horas. Un programa que promete estar cargado de emoción, diversión e impresionantes retos que deberán de superar este grupo de famosos.

Con Roberto Leal al frente, el programa seguirá contando con Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura en la mesa del jurado, valorando las pruebas de los concursantes y puntuándoles cada semana.