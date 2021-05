Tras el reciente anuncio de su divorcio de Melinda Gate tras 27 años de matrimonio, la imagen de Bill Gates se está viniendo abajo, al salir a la luz que mantuvo una aventura extramatrimonial con una empleada de Microsoft e informaciones sobre una supuesta "conducta cuestionable" por parte del magnate tecnológico.

El 'Wall Street Journal' publicaba este domingo que Gates habría abandonado el consejo de administración de Microsoft en mitad de una investigación sobre una relación con una empleada.

Una portavoz de Gates citada por este mismo rotativo confirmaba que "hubo una aventura hace casi 20 años que acabó de forma amistosa", aunque desvinculaba el affaire de la salida de Gates de Microsoft, afirmando que "no estuvo relacionada con este tema en modo alguno", sino que se produjo por el deseo del empresario de centrarse en su labor filantrópica.

Sin embargo, este no es el único titular polémico que se ha publicado sobre Gates en las últimas horas. El diario 'The New York Times' recoge que "mucho antes del divorcio, Bill Gates tenía reputación de comportamiento cuestionable".

De acuerdo con el citado diario, Gates "persiguió a mujeres que trabajaban para él". El 'NYT' cita sendos episodios en los que el empresario invitó a cenar a una empleada de Microsoft y a una trabajadora de la Fundación Gates.

Fuentes citadas por el diario neoyorquino apuntan que Gates "era conocido por hacer acercamientos torpes a las mujeres dentro y fuera de la oficina". Algunos de estos empleados dicen que, aunque no aprobaban su comportamiento, tampoco lo percibían como "depredador".

En cualquier caso, desde que a principios de mes el matrimonio Gates anunciara su separación, la imagen que se tenía de Bill Gates se está desvaneciendo. Y es que sobre su divorcio planea una relación aún más espinosa: su amistad con Jeffrey Epstein, condenado por tráfico de menores, estupro y abuso sexual infantil. Melinda Gates ya habría avisado a su marido de que no se sentía cómoda con Epstein en 2013 y pese a ello, siguió en contacto con él.