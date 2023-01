Shakira lo ha vuelto a hacer. La artista ha utilizado su música para cargar contra Gerard Piqué, algo que no es nuevo para ella, y es que no es la primera vez que utiliza sus canciones para reflejar todas las veces que se ha sentido ultrajada.

Su esperada nueva canción junto al productor Bizarrap, 'Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53', ya cuenta con un gran número de reproducciones, convirtiéndose rápidamente en tendencia. En su letra, Shakira no quiere dejarse nada en el tintero y también tiene algún que otro mensaje para Clara Chía, quien no ha dudado en reaccionar en sus redes sociales.

Sin embargo, más allá del mensaje dirigido a ellos dos, parece que las referencias que hace en su canción a Twingo y Casio han terminado llamando la atención de los usuarios. "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", dice la artista en su tema.

Así es el Renault Twingo del que habla Shakira

Renault Twingo es un coche utilitario de pequeñas dimensiones que lleva fabricándose desde 1992. Puede tener entre tres o cinco puertas y, en España, su precio oscila entre los 9.000 y los 26.000 euros en su versión deportiva.

El cambio puede ser automático o manual, aunque no cuenta con versión diésel, y es que su motor gasolina apenas consume 4,2 litros/100 kilómetros. Este automóvil destaca por ser de dimensiones pequeñas y enfocado totalmente para la ciudad. Con un diseño moderno y juvenil, la idea del fabricante francés es darle dinamismo al conductor en su día a día.

Por tanto, se caracteriza por ser bastante cómodo, con una potencia de entre 75 y 95 CV. Un coche que Shakira asocia a Clara Chía y que no tiene nada que ver con el Ferrari con el que ella se siente identificada en su canción, ni por precio ni por potencia.

Twingo y Casio se convierten en tendencia

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", lo cierto es que esta letra de Shakira no deja en muy buen lugar a estas dos marcas, que se han visto salpicadas. Un detalle que no ha pasado desapercibido para los usuarios, que no han dudado en mostrar su solidaridad con ellas compartiendo algunos 'memes'.

"No te sientas mal, si tienes o tuviste un Casio y/o un Twingo pero no es porque antes tenías un Rolex o un Ferrari y decidiste cambiarlos, no es contigo", escribía una usuaria.

Otro de ellos no dudaba en hacer referencia a los "dardos" que Shakira ha lanzado también contra Casio y Twingo de forma indirecta. "Mucho se habla de la caña que le han dado a Piqué, pero poco se habla de los pobres Twingo y Casio. No le hicieron daño a nadie y mañana van a tener que cerrar".