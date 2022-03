La actriz Ana Fernández ha dedicado una bonita carta a Santi Trancho, el famoso cámara que acompañaba a 'Frank de la Jungla' y que falleció en 2015 en un accidente de moto.

Llevaban tres años saliendo cuando Santi murió, dejando un gran vacío en la actriz y un gran legado al que Ana ha contribuido y que no duda en recordar cada año, con motivo del aniversario de la fatídica fecha. "Me siento muy orgullosa de tu legado, y después de siete años me apetece que se sepa que se sigue manteniendo vivo", arranca la especial dedicatoria.

En los siguientes párrafos, la actriz recuerda los programas con Frank Cuesta que siguen emitiéndose en la televisión: "Muchas veces enciendo la televisión y ahí estáis, peleando, o diciendo 'cagao, que eres un cagao'". Pero Trancho trabajó en más míticos programas, como 'Callejeros viajeros' o la serie documental 'En tierra de los nadie'.

"Recuerdo que a la vuelta de tu último viaje (Estambul) llegaste muy convencido con crear algo para los niños, no sabías si un documental para enseñar al mundo su realidad en muchos continentes o incorporarte al proyecto 'Mzungu' y crear escuelas en África y poder documentarlo… no te dio tiempo a verlo, pero lo conseguiste, el proyecto se terminó y hay en el Congo una clase con tu nombre", cuenta Fernández en su carta

Además, Ana aprovecha para agradecerle que se "encontrara con cierta persona" que la hace feliz. "Por aquí todos seguimos nuestro camino y estamos bien. Sabes que siempre te doy las gracias por orquestar y confabular con el universo, desde otro plano, o dimensión … que me encontrara con cierta persona que escribe historias con melodías, que es un gran papa perruno y que me dio y me da una felicidad muy guay. Algún día cuando sea viejita contaré esta mágica historia".

"Dicho esto, no dejes de protegernos y echarnos un cable de vez en cuando, te echamos de menos Junglecam", escribe la actriz para despedir estas emotivas palabras.