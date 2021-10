Aitana se ha pronunciado de manera tajante en redes sociales sobre las críticas que se han vertido en Twitter ante uno de sus últimos trabajos, una colaboración con Cali y El Dandee.

"Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan 'featuring' cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", ha señalado tras recibir un polémico mensaje.

Y es que, un periodista ha compartido la portada de uno de los últimos temas de la artista comentando "hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un 'featuring' a la semana".

Tras la respuesta de la cantante, este ha asegurado que admira "mucho" su trabajo y lo que ha conseguido "por si misma". Si bien, ha apuntado que "hay que debatir la necesidad de promover colaboraciones y publicar música constantemente" en la que, a su juicio, se encuentran los artistas.

Además, ha querido apuntar que no se trata "de un ataque personal", sino "una opinión sobre la construcción de una carrera como hacía mucho no se veía en el pop español".

Unas palabras a las que Aitana no ha respondido directamente, pero sí ha aludido en otra publicación para zanjar la polémica. "Solo me gustaría decir una cosa. Por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año, de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones", ha sentenciado.