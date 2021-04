La abogada de Robert de Niro, Caroline Krauss, afirmó este viernes ante un juez de Manhattan durante una audiencia virtual de divorcio que su cliente se está quedando sin dinero ante la falta de proyectos laborales de la estrella de Hollywood debido a la pandemia, algo que se ha visto "agravado", según ha dicho Krauss, por el estilo de vida de su exmujer Grace Hightower, tal y como informa 'Chicago Tribune'.

"El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo termina eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?", manifestó la jurista en la corte, quien añadió: "De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado".

El abogado de Grace Hightower desmiente que De Niro se esté quedando sin dinero

Sin embargo, según recoge 'Fox News', el abogado de Grace Hightower, Kevin McDonough desmintió que De Niro se esté quedando sin dinero: "Ganó cinco millones de dólares por actuar en la exitosa película 'El Irlandés'; gastó 450.000 dólares en un alquiler de verano en Amagansett en 2019, también gastó 150.000 dólares en unas vacaciones de Acción de Gracias y un millón en sus hijos adultos en 2019 y 2020".

Además, según aseguró el abogado de la exmujer de la estrella de Hollywood, De Niro recibió "decenas de millones de dólares" a través de un programa federal de alivio de la pandemia, al tiempo que afirmó que cuando el actor "va a almorzar a Connecticut, alquila un helicóptero y vuela allí". "Además, vuela para ver a un amigo a Florida o a cualquier otro lugar en un jet privado, por el que paga 50.000 dólares durante un fin de semana", señaló.

En la misma línea, McDonough, afirmó que desde que solicitó el divorcio en 2018, "De Niro ha ido recortando injustamente la cantidad de dinero que le ha estado enviando a su exmujer, incluidos los gastos de su tarjeta de crédito".

Ante estas declaraciones, la abogada del actor respondió que Hightower aumentó "drásticamente" sus gastos en los últimos años de matrimonio, en los que, según aseguró Krauss, la exmujer de Robert de Niro gastó 1,2 millones en boutiques de alta gama, como Stella McCartney o Dolce and Gabbana", además de "gastarse 1,2 millones de dólares en un diamante de Kwiat".

"Quiero divorciar a estas partes", dijo, por su parte, el juez de la Corte Suprema de Manhattan, Matthew Cooper, tal y como informa 'Daily Mail', tras lo que subrayó: "Quiero que la señora Hightower y el señor De Niro sigan caminos separados", destacó Cooper, quien recordó que, en cualquier caso, ambos protagonistas "saldrán de esto más ricos que casi cualquier ser humano que camine sobre la Tierra".

La pareja se encuentra en una batalla judicial con discusiones sobre cuánto dinero debería pagar De Niro a Hightower hasta que entren en vigencia los términos de su acuerdo prenupcial de 2004.