Rita Barberá deja el PP por exigencia de la formación pero sigue en el Senado

Es el anuncio de una de las figuras más representativas del Partido Popular que, fiel a su amor por él, obedece. "He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido y con ello doy una muestra más de mi entrega a él", rezaba el comunicado. Una decisión muy dolorosa según ha expresado en el comunicado que ha hecho público.

Aunque, haciendo honor a su trayectoria, no deja indiferente: se va, a medias, y lo deja claro en mayúsculas. "Expreso mi voluntad de NO DIMITIR del Senado y de permanecer en él, tal como me ampara la Ley porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad", proseguía.

La decisión del Supremo de investigarla por presunto blanqueo es insuficiente para que Rita deje su acta. Tampoco es una novedad, ya que el 15 de marzo ya aseguraba que no iba a dimitir. Además, en el texto insiste en que no hay pruebas incriminatorias contra ella, y además expresa su deseo: "Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia porque es España".

Desde su tierra, su ya antiguo grupo asegura que lo mejor era acabar con la tensión. "Yo en su caso me hubiera ido a mi casa", ha asegurado la portavoz adjunta del PP en les Corts, Eva Ortiz. Y por su parte, la oposición intentará que se marche presentando una resolución. "Lo que queremos es que el partido que la puso reclame el acta a Rita Barberá", solicita Fran Ferri de Compromís. Una petición que Rita ya ha rechazado.