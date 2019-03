"¿Recuerdas cuándo me acosaste?"; una mujer reconoce a un pervertido años después, lo persigue y acaba detenido

EL VÍDEO HA TENIDO CASI TRES MILLONES DE REPRODUCCIONES

Candice Spivey, una estadounidense que fue acosada hace dos años en un supermercado de Florida, volvió a encontrarse por casualidad con su acosador. El hombre no reconoció a la joven e intentó volver a acosarla de la misma forma que la vez anterior. La víctima decidió grabar el momento en el que el hombre le pedía ayuda para elegir un camisón para su esposa. "¿Recuerdas cuándo me acosaste en el supermercado?", le respondió la joven. En ese mismo instante, el hombre salió corriendo pero acabó detenido por la Policía. La víctima ha intentado alertar con su grabación, que se ha vuelto viral en las redes sociales, a otras chicas para que no caigan en la trampa.