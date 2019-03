La familia Trias tenía otros dos subfondos vinculados a RBS Coutts que estarían destinados al reparto de la herencia del padre del exalcalde

En la investigación sobre la estructura offshore de la familia Trias hay un documento clave, un excel que contiene los datos de más de 5.000 sociedades y fideicomisos gestionados por filiales del banco suizo Coutts en las Islas Caimán y en Ginebra.

El archivo forma parte del intercambio de información entre Coutts y el despacho 'Appleby', en el marco de una operación confidencial. Lo llaman 'Project Gold', y se trata de la venta, por parte del banco suizo, de su negocio de fideicomisos en Caimán y parte del de Ginebra.

Entre los 160 nombres que destacan con residencia en España, figura la familia Trias. Concretamente es María Vidal de Llobatera Bassols, la madre de Xavier Trias, quien aparece como cliente del 'trust' 'The JTB Family Settlement' y de la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas 'Highgate Partners Limited'.

Esta última es propiedad del 'trust', según el propio documento. No obstante, la estructura de los Trias cuenta con más elementos, y también es la madre quien figura como titular.

Son dos subfondos que comparten las iniciales del patriarca del clan con el fideicomiso principal: uno aparentemente destinado a los nietos, 'The JTB Grandchildren's Sub Fund', y otro de nombre 'The JTB Family Settlement Maria's Sub Fund'.

Hay varias Marías en la familia Trias. Entre ellas, la madre y una de las hermanas del exalcalde de Barcelona, María Eulalia, que de niña sufrió un accidente y quedó parapléjica.