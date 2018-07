Argumentos inestables, contradictorios y opacos: así ha ido cambiando el discurso de Soria sobre sus sociedades offshore

Sobre su relación con empresas opacas desde que entra en política, el ya exministro de Industria señaló en su momento: "Me desvinculé desde el primer momento en que me presenté por primera vez a unas elecciones, que fue en mayo de 1995", recordaba Soria.

No obstante, horas después el argumento ya no era el mismo. "No me he metido en la gestión, pero otra cuestión es que figure como administrador o director. No tiene ningún tipo de incompatibilidad", aseguraba el extitular de Industria. A veces se deduce que sí tenía relación con las empresas. Más tarde, por el contrario, daba la sensacion de que no, pero la culpa es de los periodistas.

"Ustedes no me preguntaron por Oceanic Lines. A mí durante todo el día de ayer me preguntaron por Consignataria Oceanic y me preguntaron por UK lines. Cuando se le preguntó por esta última, Soria lo negó todo. "No tengo ningún tipo de vínculo con la sociedad UK Lines. Era 100% de un accionista que nada tiene que ver con mi familia", aseveraba Soria ante los medios.

Y, sin embargo, poco después se descubría que la empresa era de su padre. Ante ello, el exministro volvía a cambiar sus declaraciones: "Uk Lines fue de mi padre, con anterioridad o hasta que mi padre murió". También, sobre la firma de su hermano en los papeles de Mossack Fonseca, pone en duda esta firma. "Mi hermano no se reconoce su firma, ha visto un pantallazo", asegura.

Pero los papeles investigados por laSexta y El Confidencial demuestran la presencia de Soria en diferentes empresas opacas. En la década de los 90, fue presidente y posteriormente administrador de Oceanic Consignataria. Y también secretario de UK Lines.

Además, compaginaba la política con las empresas offshore. En el año 95 se convierte en alcalde de Las Palmas y, unos años después, en administrador de Oceanic Lines. Esta empresa tiene como mayor socio, con un 80%, a Mechanical Traiding, ubicada en Jersey y en la que él figura como administrador. Pruebas que convierten todo el discurso del exministro en funciones en una mentira.