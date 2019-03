Zapatero exige a Mas que piense: "Debe acercarse al sosiego y a la prudencia"

La desobediencia tiene un precio, es el aviso que el Ministro de Justicia ha lanzado a Artur Mas en Al Rojo Vivo. "Habrá sanciones económicas e inhabilitación", ha dicho. Además, ha añadido que "Mas no tiene una legitimidad de origen divino".



Catalá asume la singularidad financiera de Cataluña y asegura que el año que viene se podrán destinar más recursos. El 'Financial Times' en su editorial tacha de locura la carrera de Cataluña hacia la independencia y pide que Artur Mas cambie de postura.



Otros, como José Luis Rodríguez Zapatero le exigen que dedique un tiempo a pensar. "Hay que hacer un llamamiento a las fuerzas políticas catalanas, al Gobierno de Cataluña en funciones para que apueste por el sosiego, la prudencia, la racionalidad y el sentido común", ha afirmado.



El Constitucional es sólo uno de los problemas de la Generalitat. El otro, la formación de Gobierno. La oposición no ven bien que Mas reparta el poder con tal de repetir como Presidente. Albert Rivera ha declarado que "esto de un Gobierno rotatorio para declarar la independencia es una barbaridad, es preocupante y surrealista". Por su parte, Pedro Sánchez considera que "Mas degrada la presidencia de la Generalitat poniéndola a subasta".



Artur Mas parece permanecer impasible mientras todos, en todo, le piden que cambie de postura.