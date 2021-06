La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, han protagonizado un tenso encontronazo en el Congreso de los Diputados este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno. El dirigente popular ha afeado a la ministra los resultados del ingreso mínimo vital, asegurando además que en el Gobierno "no dan solución a la cuestión de la vivienda" y que, con ellos, las personas sin recursos "tienen que poner la lavadora de madrugada mientras otros pueden dormir a pierna suelta".

"Han dejado mucha gente atrás, ellos son su escudo social", ha apuntado García Egea, que ha añadido que "en 15 días la factura se ha encarecido 30 euros, y este martes se ha registrado un máximo histórico". "No ha hecho absolutamente nada", ha concluido el secretario general del PP en su primera intervención, que ha recibido una respuesta tajante por parte de Yolanda Díaz. "Usted tiene un grave problema con los datos. Nos dice que tenemos cinco millones de parados en España, y el 14 de abril, hace dos meses, me decía que había seis millones".

Díaz le ha acusado de mentir: "Ninguna de las dos cifras es cierta. Las dos son falsas. Anote para que le quede bien claro: en España, a día de hoy, hay 3.781.250 trabajadores en paro, salvo que usted quiera decir -y seguro que no- que el Gobierno ha sido capaz de crear un millón de puestos de trabajo en casi dos meses". Una vez más se ha mostrado tajante al exigirle que "repase sus datos". Lejos de dar por válidos los datos ofrecidos por la vicepresidenta, García Egea ha insistido en su intervención sobre esta misma cuestión.

El dirigente popular ha aseverado que "hay casi seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden, sumando ERTE, autónomos con cese de actividad...". Y ha añadido: "Por mucho que mueva la cabeza, esa realidad no la va a cambiar". En este punto, ha pasado a criticar a la ministra por la derogación de la reforma laboral: "Tenemos dos opciones: o miente a Bruselas y va a derogar la reforma laboral, o su palabra no vale nada y no va a tocar usted una coma. Sea valiente y diga la verdad".

García Egea ha vuelto a poner sobre la mesa nuevamente el aumento del precio de la factura de la luz: "Abanderaron la promesa de bajarla y esta semana hemos visto el recibo más caro de la historia. Es un escándalo. Desde que tiene usted un cargo ya no le preocupa el precio de la luz, y tienen que trabajar por todos". Así, ha concluido pidiendo a Díaz que "debe ser un poco humilde y dejar de ser el Gobierno más caro de la historia". En su segunda intervención, Díaz se ha dedicado a responder a las acusaciones efectuadas por García Egea.

Han practicado el mayor regalo fiscal a los amigos del PP, la mayor amnistía fiscal de la historia".

"Le voy a hacer memoria y a recordarle los 'Viernes de dolores' del PP. ¿Sabe cuántas subidas de impuestos propiciaron en su Gobierno? 30", ha dicho la ministra, señalando que "es el primer gobierno del PP que ha subido el IRPF, el IVI, el impuesto de sociedades; han creado un impuesto para loterías y han grabado hasta un impuesto al sol". La respuesta de la vicepresidenta tercera no se ha quedado ahí: "Mientras hacían eso, subir los impuestos para las clases populares y medias, se practicaba el mayor regalo fiscal a los amigos del PP, la mayor amnistía fiscal de la historia".

Por ello, Díaz le ha pedido que "no hable de impuestos al Gobierno de España". Acto seguido, ha respondido a la cuestión sobre el precio de la electricidad: "Es un problema gravísimo para millones de familias en este país. Estamos comprometidos a bajar la factura de la luz a pesar de sus propuestas. Por primera vez estamos abordando algo que no se ha hecho jamás y con el PP en contra: dejar de obtener los beneficios caídos del cielo". En este punto, ha denunciado que España tiene "dos problemas" relacionados con "el oligopolio eléctrico y las puertas giratorias".

"De estas son ustedes expertos", le ha acusado Yolanda Díaz, al tiempo que ha afirmado que nunca la van a ver "en una eléctrica". Finalmente, ha pedido a García Egea que se tome "en serio este problema y ayude al Gobierno de España también a bajar la factura de la luz".

Máximos históricos de la luz

Desde que entró en vigor el nuevo sistema tarifario, España lleva una semana encadenando importantes subidas en el precio de la luz. Este miércoles se ha registrado un valor alto de la electricidad en el mercado, situándose en los 94,63 euros por megavatio hora (MWh). El récord, sin embargo, continúa enmarcado en enero de 2012, cuando el precio medio diario se situó en los 103,76 euros/MWh.

El segundo más alto se dio el 8 de enero de 2021, cuando, coincidiendo con el temporal Filomena, se registró un valor de 94,99 euros/MWh. El 8 diciembre de 2013 se situó en los 93,11 euros y el 18 en 91,89 euros/MWh, y el 25 de enero de 2017 el precio de la electricidad alcanzó los 91,88 euros/MWh. Este martes, el valor fue de 90,95 euros/MWh.