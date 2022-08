La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que los trabajadores "tienen motivos" para salir a las calles a manifestarse contra la patronal, debido al "momento delicado" en el que nos encontramos y al "bloqueo" de la negociación colectiva por parte de los empresarios.

Palabras de Díaz en una entrevista en la SER, donde ha dicho que ella personalmente no ha animado a los sindicatos a manifestarse pero cree que la patronal debería tener "altura de miras". "El 5 de mayo la CEOE dijo que no negociaría subidas salariales. Cualquiera que vaya a la compra vemos que lo que antes costaba 1,90 ahora vale 3,90. Una familia normal con salarios moderados no puede vivir", ha apuntado.

La titular de Trabajo ha insistido en que eso no le hace perder neutralidad y ha recordado la firma de "14 grandes acuerdos sociales" desde su llegada al cargo. Ha subrayado que su relación con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, es "magnífica", pero le ha recordado que, a pesar de que tiene un congreso a las puertas, "sabe que una inflación así es insoportable con las familias".

Sobre si esta es una posición suya o del Gobierno en su conjunto, Díaz ha señalado que "entiende" que un Ejecutivo progresista y demócrata "no se va a posicionar de parte de una patronal que el 5 de mayo dijo que no subiría los salarios".

Con respecto al SMI, otro de los caballos de batalla del Ejecutivo y las centrales, la ministra de Trabajo ha remitido a una nueva reunión del grupo de expertos sobre las rentas suelo y no ha descartado en subirlo por encima del 60% del salario medio, como recomienda la Carta Europea. "Convocaré a expertos, oiré a los agentes sociales y tomaremos una decisión", ha asegurado.

"Si por mí es, Feijóo no llegará a La Moncloa en 2023"

En clave política, y sobre el futuro de 'Sumar', ha detallado que no está haciendo "una sopa ni suma de siglas" y que tiene buena relación con Sánchez. "Sin saber qué pasará con Sumar, le digo que si por mí es Feijóo no llegará a La Moncloa en 2023. Y esto lo puedo hacer desde el despacho de abogados o desde una convocatoria electoral", ha subrayado.

Además, y sobre el aumento del gasto militar comprometido por Sánchez en la cumbre de la OTAN del pasado junio, Díaz ha apuntado que en el techo de gasto (el paso previo a la confección de los Presupuestos Generales del Estado) esto no estaba contemplado. "Estos PGE tienen que ser útiles a los ciudadanos, tienen que entrar en las casas de la gente", ha dicho.

Montero urge al diálogo social

Acerca de la subida del salario mínimo, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha querido aunar visiones: "Todos estamos comprometidos en que aquellos con más dificultades puedan tener mayores capacidades". "Todos, absolutamente todos, estamos en este compromiso (...). Ojalá sea en el escenario del diálogo social que ha dado tan buenos resultados y que permite que las medidas sean sostenibles. A lo que llamamos es a que haya acuerdo entre sindicatos y patronal", ha aseverado.