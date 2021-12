Yolanda Díaz insiste en que no quiere ser presidenta del Gobierno. Así lo afirma en una entrevista publicada este sábado en 'Yo Dona', en la que la vicepresidenta segunda habla sobre su proyecto político y su intención de "abrir un proceso de escucha", apuntando que, si no sale adelante, dejará la política: "Si no sale, me voy a mi casa, a mi profesión, y bienvenida sea", afirma.

Preguntada acerca de si quiere llegar a ser presidenta, Díaz responde con un "no" rotundo. "No quería ser ministra ni vicepresidenta, y al final lo fui", afirma no obstante la titular de Trabajo, que agrega: "Si me fuera a presentar a las elecciones y tuviera esa vocación, lo diría públicamente, porque la ciudadanía tiene derecho a saberlo".

Además, Díaz reconoce sentirse "desbordada" ante el entusiasmo despertado por el acto 'Otras Políticas', celebrado hace unas semanas en Valencia. "Aún estoy impactada, incluso intranquila por lo que vi allí", admite, señalando que "todo eso es presión" y "responsabilidad".

En este sentido, preguntada acerca de si cree estar despertando demasiadas expectativas, Díaz confiesa que le esto "da miedo". "Soy un ser humano muy pequeñito y no tengo partido", apunta la vicepresidenta, que afirma ser consciente de tener ante sí un reto "mayúsculo" y manifiesta su deseo de que el Gobierno agote la legislatura: "No quiero distraerme. Cuando lleguen las elecciones ya veremos", señala.

El e-mail de Nadia Calviño

Por otra parte, y aunque en la entrevista asegura tener una "magnífica" relación con Pedro Sánchez, también habla de sus discrepancias con la vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

En particular, Díaz se refiere a la polémica surgida en el seno del Ejecutivo de coalición sobre la reforma laboral y al correo electrónico que le envió Calviño exigiendo estar en la mesa de negociación. Un mensaje sobre cuyo tono habla en estos términos: "Nunca había recibido un mail de estas características".

Según relata la ministra, tras recibir ese e-mail llamó "con urgencia" a Presidencia para decir que había "un problema", tras lo cual se convocó la mesa de los miembros de la coalición. No obstante, Díaz asegura tener "muchísimo respeto" por Calviño, si bien ambas tienen "concepciones diferentes".