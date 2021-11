La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García; y la líder del partido localista de Ceuta, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fatima Hamed han participado este sábado en el encuentro organizado por 'Otras Políticas' en Valencia, donde las políticas han defendido que ese acto es "el comienzo de algo maravilloso".

Así, cinco mujeres que son clave en la izquierda se han dado cita para hablar del futuro del país, entre ellas, Yolanda Díaz, que ha sido recibida en el acto al grito de "¡presidenta!". La vicepresidenta ha arrancado su participación este sábado destacando estar "ilusionadísima" por encontrarse junto a mujeres a las que admira. "Sé que mi país quiere avanzar y caminar por la igualdad. La gente está esperando cosas diferente", ha manifestado Díaz, al tiempo que ha asegurado que se acto "es el comienzo de algo que va a ser maravilloso".

Además, Díaz ha defendido que en política debe haber "gente normal" en la que destaque "la cercanía" y genere "ilusión". "A la gente le preocupa la vida y la vida es política, y en política han de estar gentes normales; si hacemos vida normal al gestionar, también hay cercanía", ha expresado, al tiempo que ha destacado que lo que preocupa a la gente es que "haya barrios con niños que no pueden comer tres comidas al día, que no pueden pagar el alquiler o la luz, o que haya desempleo".

Entre las preocupaciones de la vicepresidenta también se encuentra "las condiciones de las docentes", ya que, según ha defendido, "la educación es la primera herramienta de educación social", tras lo que ha señalado que "uno de los elementos fundamentales que hay que hacer desde ya es la política climática y la política de los cuidados".

En lo referente a su capacidad para cambiar las cosas, ha dicho que es "optimista", pero que sabe dónde está. "Parte del esfuerzo dentro del Gobierno exige un debate dentro entre dos partes. He tardado en subir el Salario Mínimo nueve meses, imaginad el esfuerzo", ha expresado Yolanda Díaz, quien ha defendido que "la política se hace con pequeñas cosas como esto", ya ha puesto como ejemplo a Ada Colau, de la que ha destacado su política de vivienda que, según ha afirmado, "está funcionando".

"En nuestro Ministerio desplegamos una política diferente a la anterior crisis y hoy tenemos más afiliados de la Seguridad Social que antes de 2008", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno, quien ve un "proyecto de país" y ha insistido en que "haciendo políticas se cambia la vida de la gente".

Yolanda Díaz: "No va a quebrar el sistema de pensiones"

En su intervención en el acto, Díaz también ha hablado de las pensiones, sobre las que ha señalado que "no hay problema de gasto, sino de ingresos". Así, ha mandado un mensaje al ministro Escrivá: "Las fórmulas de las que se hablan son extrañas al mandato constitucional; cuidemos las pensiones".

"Conocemos el factor de sostenibilidad que fue para recortar la pensiones. Eso lo hemos eliminado y ahora toca protegerlas y hacer algo importante", ha defendido, tras lo que ha asegurado de forma contundente: "No va a quebrar el sistema de pensiones".

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha destacado que "hacía mucho tiempo" que no se veían las cinco políticas, que ese acto "fue idea de un equipo de gente" y que ella pensaba "que no iba a ser posible". Sin embargo, han conseguido llevarlo a cabo, aunque Oltra ha aclarado que "no están todas las que son", en referencia a políticas de otros partidos, como Podemos. "Representamos a muchas que no están y creo que están representadas", ha apostillado.

La vicepresidenta de la Generalitat se ha referido a Ayuso y Almeida para lanzar una pregunta: "¿A quién le importa si se pelean?", tras lo que ha expresado que entiende que "la gente a veces se desenganche de la política", ya que debe ser "solucionar los problemas y la vida de la gente" y, sin embargo, "de eso se habla poco". "Hay que hablar de eso", ha defendido.