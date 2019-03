Los marineros abandonan la reunión con la Xunta por la presencia de la consejera de Mar

ASEGURAN QUE NO NEGOCIARÁN CON ELLA "SI NO PIDE PERDÓN"

La esperada reunión entre los marineros y la Xunta ha estado marcada por el abandono de los representantes de los barcos, que ya habían avisado que no negociarían con la consejera de Mar si no pedían perdón: "No podemos sentarnos hasta que no haga eso".