Vox hurga en la herida producida en el PP a cuenta de su posicionamiento sobre el veto parental. "Lo que sí sería conveniente es que el Partido Popular se ponga de acuerdo. Pablo Casado acertó este fin de semana cuando defendió el pin parental de Vox, y si tienen problemas de comunicación interna o quizás la señora Isabel Díaz Ayuso no lo escuchó bien, es un problema del Partido Popular", ha argumentado Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX en el Congreso.

Carga contra Ayuso después de que ayer ella se cerrara a aplicarlo en Madrid. "No puedo legislar ni cambiar lo que no hay", aseguraba la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero su vicepresidente dice hoy que sería una irresponsabilidad que VOX no aprobara los presupuestos por este asunto. "Me planteo si Vox está dispuesto a bloquear unos presupuestos por un asunto que ha generado cero quejas en los madrileños, me parecería irresponsable", ha afirmado Ignacio Aguado.

Y ante la amenaza de veto también en Andalucía, el presidente de la Junta ha evitado contestar si aplicará el veto parental como le exige VOX. "Estamos ante un artificio, no existe en Andalucía salvo casos excepcionales", ha contado Juan Manuel Moreno.

Aún así, Vox continua con su campaña del pin censor. De hecho el líder de la formación ha llegado a afirmar que a los niños se les enseñan "juegos eróticos" en los colegios.

Sin embargo, cuando los periodistas intentan que sus responsables concreten esas ambiguas denuncias, evitan poner ejemplos. También son incapaces de dar datos concretos en Andalucía, a pesar de que el ejecutivo andaluz ha reconoce que no existe ninguna denuncia de padres en toda esa región.