PP y Vox ya tienen acuerdo de Gobierno en Murcia para la investidura de Fernando López Miras. Tras meses en los que el líder popular se había cerrado en banda a abrir las puertas de su gobierno a la extrema derecha, el discurso ha virado en las últimas semanas, en las que el PP ha cedido ante Vox y ambas formaciones han alcanzado un acuerdo que ya han definido en 30 puntos en los que se evidencian las tensiones entre ambas formaciones.

Entre los puntos más polémicas, destacan aquellos en los que PP y Vox evitan utilizar el término 'violencia machista' o 'violencia de género', y en el que abordan el PIN parental abordando la necesidad de garantizar la "neutralidad ideológica".

El documento, firmado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, fija una "hoja de ruta común" para los próximos cuatro años que, en palabras de Segado, "genere confianza, certidumbre y dé un gobierno fuerte y estable".

Desde el PP defienden que fija un programa basado en "propuestas fundamentalmente del PP con algunas aportaciones de Vox" e insisten en que prioriza la mejora del estado del Mar Menor. Sin embargo, vuelve a silenciar el término violencia machista y solo hace referencia a la "violencia contra las mujeres", así como a otros colectivos.

"Promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores", expone el escrito.

La educación es otro de los puntos polémicos del acuerdo entre el PP y la extrema derecha. En el undécimo punto, ambas formaciones abogan al pin parental: "La Constitución Española consagra el derecho de los padres a elegir a educación que quieren para sus hijos. Garantizaremos el mandato constitucional de la libre elección de centro y la consejería de Educación garantizará la neutralidad ideológica del currículo escolar".

Un apartado que, mientras Vox no duda en resumir como "pin parental", el PP trata de suavizar asegurando que se debe hacer una "lectura compresiva del mismo" y evita denominarlo de tal forma.

Asimismo, abogan por establecer "indicadores medibles con evaluaciones anuales de la calidad lectora y las matemáticas de los alumnos tanto en Primaria como en la ESO para que se pueda informar a las familias de su progreso". Un punto que desde la formación de extrema derecha defienden afirmando que "si nos centramos en matemáticas, aprender a leer o geografía y nos alejamos de las tontearías, tenemos las herramientas para sacar las ideología de las aulas".

Otro de los puntos de fricción entre ambas formaciones se encuentra en la normativa para la protección del Mar Menor. A pesar de la insistencia de ambas formaciones en la necesidad de "mejorar la situación del Mar Menor", el acuerdo no refleja nada sobre la modificación de la ley.

El portavoz de Vox, Martínez Alpañez, ha puntualizado que el objetivono es "pararse en un verbo cuando estamos de acuerdo en que hay que trabajar por seguir mejorando la situación del Mar Menor". "No podemos caer en la tentación de pelearnos entre nosotros cuando estamos absolutamente de acuerdo", ha insistido. Desde el PP, Segado ha incidido en que no van a dar "ni un paso atrás en la protección del Mar Menor": "Exigiremos que todos que cumplan con sus promesas".

Además del acuerdo programático, PP y Vox han acordado que la formación de Abascal entre en el Gobierno de la región de Murcia cediéndole las consejerías de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia.