Vox también exige excluir a Marruecos como anfitriona del Mundial 2030 tras lo ocurrido en Ceuta: "No es un socio leal"

Los detalles Defienden que lo ocurrido demuestra que Marruecos sufre "profundas carencias estructurales" que hacen cuestionar su capacidad para garantizar la seguridad necesaria que exige la celebración de un evento como este.

Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para revisar la participación de Marruecos como coorganizador del Mundial de Fútbol 2030, debido a los "graves acontecimientos" en Ceuta a finales de julio. Argumentan que Marruecos ha usado la inmigración como presión política, mostrando que no es un socio fiable para eventos de esta magnitud. Vox insta al Gobierno a oponerse a decisiones que disminuyan el protagonismo de España en el Mundial. Sumar y la izquierda portuguesa también piden excluir a Marruecos, destacando que el fútbol no debe blanquear violaciones de derechos humanos.

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados relativa a la revisión de la participación de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de la FIFA 2030, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

"Los gravísimos acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación sobre los que necesariamente descansa una candidatura compartida", ha indicado el partido de Santigo Abascal en la iniciativa.

Así, explican que Marruecos, a través de la instrumentalización de la inmigración, ha demostrado que "no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad".

Vox sostiene que "el Gobierno debe oponerse a cualquier decisión que relegue el protagonismo de España o sitúe la final de la Copa Mundial de 2030 fuera de nuestro país". En este sentido, afirma que ceder ante las demandas de Marruecos para acoger la final de un acontecimiento tan relevante supondría "una humillación deliberada que debe ser evitada con toda energía por España".

En el escrito señalan que numerosos analistas y expertos de seguridad "han enmarcado las denominadas estrategias de guerra híbrida, al instrumentalizar los flujos migratorios como mecanismo de presión política contra España".

De esta forma, destacan que, lejos de comportarse como un socio fiable, Marruecos "ha vuelto a utilizar la inmigración como un mecanismo de coerción frente a nuestro país, mostrando una vez más que no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad".

Los de Abascal recuerdan que la "invasión" de Ceuta ha demostrado que Marruecos sufre "profundas carencias estructurales" que hacen cuestionar su capacidad para garantizar las condiciones de seguridad necesarias que exige la celebración de un evento que congrega a millones de aficionados.

Por todo ello, el grupo insta al Gobierno a exigir la revisión ante la FIFA de la participación de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de 2030 instando a su exclusión, como consecuencia de "los ataques de extraordinaria gravedad y hostilidad a la soberanía nacional y la integridad territorial de España perpetrados por Marruecos en la ciudad de Ceuta".

Piden al Ejecutivo que se oponga a cualquier decisión que relegue el protagonismo de España en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y, en particular, a que la final del campeonato se dispute fuera de España.

Finalmente, exigen que se solicite a la FIFA que todas las decisiones relativas a la organización del Mundial se adopten con plena transparencia y objetividad, atendiendo a las legítimas reivindicaciones de España ante los "ataques de extraordinaria gravedad" acaecidos en Ceuta.

Sumar y la izquierda portuguesa exigen su exclusión

Sumar y la izquierda portuguesa ya solicitaron a sus respectivos gobiernos que tanto España como Portugal dejen de compartir con el país africano la organización del Mundial de 2030.

En el caso de Sumar, la formación ha presentado una Proposición no de Ley con tal motivo y su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. En el documento recalcan que el artículo 3 de los Estatutos de la FIFA compromete expresamente a la organización con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos: "Estas obligaciones no pueden reducirse a un trámite superado durante la adjudicación, sino que deben mantenerse durante toda la preparación y celebración del torneo".

Por tanto, destacan que "el fútbol no puede servir para blanquearlo todo". "España debe promover una revisión formal del modelo de organización de 2030. Si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno deberá hacer transparentes las alternativas existentes y actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos que sustentan nuestra acción exterior", señalan.

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