Vox suspende las negociaciones con el PP por "no cumplir" lo pactado y no cederles concejalías

Vox suspende todas las negociaciones con el PP en la Comunidad de Madrid porque, dicen, no se está cumpliendo lo pactado en la capital. Vox asegura que el acuerdo firmado con el Partido Popular incluye concejalías de Gobierno para la formación de extrema derecha en proporción a su número de concejales, pero Cs asegura que lo pactado por ellos con el PP es un Gobierno sin Vox.

Rocío Monasterio, la candidata de Vox a la Comunidad, ha explicado que ha cancelado las reuniones que tenía previstas hoy con el PP para negociar la investidura de Díaz Ayuso. "Hasta que no se cumpla lo pactado entre el PP y Vox no tiene sentido avanzar en otras negociaciones. Qué sentido tiene avanzar y firmar un acuerdo si luego no se cumple", ha dicho. Ha insistido en que necesitan socios "con capacidad de negociación, socios que sean flexibles, que cuando firman un acuerdo, lo cumplan".

Vox insiste en que el acuerdo habla de concejalías, pero el PP no lo aclara.

El alcalde no desvela el pacto

Sin embargo, este mismo lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que aún no hay conversaciones con Vox. Y les ha pedido que no hagan caer sobre los ciudadanos de Madrid las posibles "discrepancias" en la negociación de la capital y no impidan por tanto que en la Comunidad de Madrid haya un Gobierno de PP y Cs.

Se ha comprometido a cumplir los acuerdos adoptados tanto con Cs como con Vox. Aunque no han hecho público el contenido de ese acuerdo, ni el PP ni Vox, Newtral ha podido confirmar que en el documento se incluye el término "concejalías".

Martínez-Almeida pide a Vox que no impida el Gobierno de PP y Cs en la Comunidad de Madrid.

"Es un acuerdo a nivel nacional y ahí me someto a las directrices que se den desde la dirección nacional", ha dicho Martínez-Almeida para no detallar el contenido de acuerdo. El alcalde madrileño no quiere, ha explicado, alimentar "especulaciones" ni "dimes y diretes" sino sentarse a negociar en los 20 días que ambas formaciones se han dado de plazo desde el pasado sábado.

Martínez-Almeida ha tenido "conversaciones" con el secretario general de Vox durante el fin de semana y han quedado en verse "en los próximos días" para cerrar el acuerdo.

La guerra de Vox y Ciudanos

Hay especial malestar en Vox con Ciudadanos. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que el acuerdo con el PP está "blindado" y cualquier alteración o modificación debe ser autorizado por la formación naranja.

Villacís asegura que hay una cláusula que "blinda" el pacto de Gobierno entre PP y Cs.

Ha defendido que el pacto de Gobierno es únicamente con el PP y que gracias a una cláusula que ella misma se encargó de redactar cualquier cambio -y excluye las Juntas de distrito- requeriría de un nuevo pacto "expreso" entre ambos partidos. "No se puede producir ninguna alteración en la composición del Gobierno. El Gobierno corresponde al PP y Ciudadanos", ha asegurado Villacís.

El número 2 de Vox ha dicho que lo que él pacto con el secretario general del PP fue un pacto nacional, de gobierno, con concejalías y ha arremetido contra Ciudadanos. Ha dicho que están "hasta las mismísimas narices" de sus vetos. "Encima de que no se han sentado a negociar, que no nos digan lo que les parece bien o mal".