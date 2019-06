Vox dice que están "hasta las mismísimas narices" de los vetos de Ciudadanos

El número 2 de Vox ha arremetido duramente contra Ciudadanos después de que Begoña Villacís haya dicho que cualquier modificación del pacto PP-Cs en el Ayuntamiento de Madrid requiere de su autorización, en referencia a una eventual concejalía de Gobierno para Vox.

Javier Ortega Smith ha estallado contra Ciudadanos y ha dicho que ellos no van a estar "al dictado de lo que les parece bien o les parece mal a Ciudadanos". "No tengan cara. Encima de no haber querido negociar, no vengan a decirnos a los que sí hemos negociado lo que tenemos que hacer o no", ha dicho en tono más bien enfadado.

Ha mostrado su malestar con Ciudadanos por los vetos, "los cordones sanitarios y las órdenes de Macron (presidente de Francia); estamos hasta las mismísimas narices". "No les ha salido de las narices negociar -ha añadido- porque Ciudadanos recibe instrucciones de París, Macron, Valls".

"No tengan cara. Les hemos llamado 20 veces y no han querido negociar", ha dicho Ortega Smith.

A Villacís le ha dicho que "tiene que preocuparse de lo que ha pactado su partido, no de lo ha pactado el resto". Ciudadanos, ha recordado, "no es parte del acuerdo y con ellos no hemos pactado nada porque no les ha dado la real gana".

La vicealcaldesa de Madrid ha insistido en que el pacto de Gobierno en Madrid es de PP y Cs "y no se puede producir ninguna alteración respecto al pacto". Vox ha insistido en las últimas horas que el acuerdo que firmó con el PP incluye concejalías".

Ciudadanos insiste en que no hay concejalías para Vox, que es un Gobierno de PP y Cs.

Preguntado por esto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no han iniciado las conversaciones con Vox y que "es difícil que puedan decir eso", sobre la concesión de varias presidencias de juntas de distrito. Ha recordado que aún hay plazo de 20 días para negociar.

Pero Ortega Smith ha insistido en que "lo que yo firmé con (el secretario general del PP) Teodoro García Egea es un pacto nacional de investidura y gobierno de toda España". "Es un pacto de gobierno -ha insistido- con concejalías de Gobierno, delegadas, entes, organismo".

El alcalde de Madrid dice aún no han iniciado las conversaciones con Vox.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que en el Ayuntamiento de Madrid "hay nueve concejalías: cinco del PP y cuatro de Cs". "No hay otros partidos de Gobierno", ha concluido.