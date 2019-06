Ciudadanos insiste en que no compartirá gobiernos con Vox: "No lo permitiremos"

De las tres derechas es el Partido Popular el que sale más reforzado de las municipales. Gobernará cuatro de las diez grandes capitales de provincia: mantiene Málaga y Murcia y recupera Zaragoza, donde no gobernaban desde 2003, y Madrid, su gran feudo.

Bastones de mando para el PP gracias a Ciudadanos y a Vox. Con ambos ha firmado acuerdos, pero por separado, y falta por concretar el peso que tendrán los de Abascal.

"Tanto Vox como Cs tienen interlocución con el PP. Es lógico que Vox participe en cuestiones de gobierno", ha dicho en secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la COPE.

Es el caso de Madrid, el nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado el decreto de formación de su gobierno. Por el momento, no se recogen cargos de Vox, pero en una entrevista en El Mundo asegura que Vox puede tener poder de decisión. "Tiene lógica que Vox pueda participar en cuestiones de equipo de gobierno", ha asegurado.

Esa participación, concreta Almeida, podría tener forma de presidencias de distrito.

Ciudadanos mantiene que no compartirá gobiernos con Vox. "Si otros han llegado a pactos con otros partidos, nosotros no lo hemos hecho. No permitiremos la entrada en gobiernos en los que estemos de partidos con los que no hayamos pactados", ha dicho Carlos Carrizosa, portavoz de Cs en el Parlament de Cataluña.

Mientras, Abascal, presidente de Vox, reclama que le den lo prometido: "Esperamos que lo pactado se cumpla de manera escrupulosa". Además, ha añadido: "Esperamos que nunca más un gobierno extranjero vuelva a entrometerse o a dificultar cualquier tipo de pacto en España".

PP, Cs y Vox se han dado 20 días para cerrar las estructuras de gobierno locales.