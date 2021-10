El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado este miércoles ante la Comisión sobre la 'Operación Kitchen' del Congreso de los Diputados, donde ha hablado del rey Juan Carlos I, afirmando que le llegaron a inyectar "hormonas femeninas" e "inhibidores de la testosterona" con el objetivo de "rebajarle la libido".

"Lo que no se puede es envenenar a un señor con hormonas femeninas o con ataques a su libido porque es un problema de Estado", ha reprochado Villarejo, que ha confirmando, a preguntas de Gabriel Rufián, que se refería al monarca emérito. "Se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan ardiente, por así decirlo", ha detallado.

Además, durante su comparecencia Villarejo ha defendido que hay pruebas de estas supuestas inyecciones al emérito: "Hay una grabación de la señora Larsen que lo cuenta y, además, hay unos informes médicos de una clínica donde, entre otras cosas, me encargaron a mí recuperarlos para que no hubiera rastro. Todo eso aportaré en el juicio", ha defendido.

Asimismo, el diputado de Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado cuál fue exactamente su participación en esa presunta operación de administración de hormonas, a lo que Villarejo ha respondido que "ninguna", sino que supo de ello a través de la propia Corinna Larsen.

"Lo único que me pidieron fue recuperar algunos partes médicos, porque este señor fue sometido a una serie de exploraciones por un tumor que tuvo -que afortunadamente fue benigno- y ahí aparecieron restos de esos medicamentos", ha asegurado, insistiendo en que se trataba de "inhibidores de testosterona y hormonas femeninas".

No obstante, el excomisario ha dicho no saber quién se los facilitó. "No lo sé, de pronto un día esta señora, como le vio muy deprimido, le envió la medicación y fue a su médico de confianza y dijeron '¿quién le ha mandado esto?'", ha relatado.

Por otra parte, al ser preguntado sobre de qué conocía a Corinna, el expolicía ha afirmado en sede parlamentaria que en un principio no la conocía, sino que le "encargaron esta función". "Yo busqué la forma de acercarme a ella y de ganarme su confianza", ha indicado.