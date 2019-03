Villar Mir asegura que "no tiene nada que ver" con Bárcenas

"No tenemos nada que ver con el señor Luis Bárcenas", declaró Villar Mir durante la presentación del resultado de OHL de 2012. "Ya lo hemos desmentido, por lo que es un tema que no existe para nosotros y que no va con nosotros", añadió.



"El diario 'El País' publicó un manuscrito en el que salían nombres de constructores y, entre ellos, el mío", relató el empresario. "Llamé a 'El País' para decir que aquello no es verdad y ellos mismos así lo hicieron constar", añadió.



Por ello, Villar Mir, a preguntas de analistas y periodistas, descartó totalmente presentar cualquier tipo de querella contra la publicación o el extesorero del PP. "¿Qué tengo yo que ver con Luis Bárcenas?", se preguntó con sorpresa el propietario y presidente del grupo Villar Mir para concluir.