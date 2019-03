Elorza, a Montoro: "Se parce al poli malo de 'La Isla Mínima'"

El diputado socialista Odón Elorza le ha dicho en el Congreso a Montoro que "se parece al policía malo de 'La Isla Mínima'". Tras sus palabras, la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos ha saltado en defensa del ministro: "Señor Elorza, he visto la película y Montoro no se parece a ese policía, policía fascista que mata no".

