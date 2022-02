La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece desde la Puerta del Sol para hablar sobre el presunto espionaje encargado por la dirección nacional del PP a su hermano por un supuesto contrato irregular por el que habría cobrado una suculenta comisión.

Lo hace después de que en la Asamblea de Madrid haya negado la mayor. "Unos y otros, como no han podido acabar conmigo aunque lo han intentado, van contra lo más importante que tiene una persona que es su familia. Usted podrá intentar todo lo que quiera", ha insistido Ayuso. "Ni un madrileño verá que me he beneficiado yo ni nadie de mi entorno. Si no lo tuviera tan claro, no lo diría con tanta claridad porque se podría demostrar. No lo van a encontrar y entiendo que esto me llevará a comisiones de investigación".

La clave de todo está en el contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó en abril de 2020 a Priviet Sportive para conseguir 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 por 1,5 millones de euros. Alrededor de 6 euros por tapabocas, en lo peor de la pandemia.

Priviet Sportive se dedica a la importación y exportación de prendas textiles y su administrador es Daniel Alcázar Barranco, una persona con una amistad estrecha con la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Lo que buscaba ese presunto espionaje era determinar si esa entidad abonó alguna cantidad, una comisión, al hermano de Isabel Díaz Ayuso por una supuesta intermediación para conseguir ese contrato. Según ABC, esta comisión habría sido de 280.000 euros.