Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola: "Me siento muy traicionada por el PP"

El juez Ruz ha tardado un año y ocho meses en llamar a declarar a Jordi Pujol Ferrusola. Victoria Álvarez, exnovia de Ferrusola, cree que ha pasado "muchísimo tiempo, sobre todo en un caso de corrupción tan grande que da mucho tiempo a mover dinero y pruebas".

En una entrevista en ‘Espejo Público’, y preguntada sobre si cree que es posible que Ferrusola no conteste a las preguntas del juez, ni del fiscal, solo a las de su abogado, asegura que "parece ser que va a ir por ahí su estrategia, aunque en esta familia todo son sorpresas". Además, añade que "de momento nadie sabe dónde están los Pujol, nadie los ha encontrado desde hace unos 15 días".

Hace ya meses, Álvarez denunció que Pujol Ferrusola viajaba con mochilas llenas de billetes desde Andorra. Sin embargo, no era ahí el único sitio en el que veía tal cantidades de dinero en efectivo. "He seguido viéndolo en su despacho y fue cuando empecé a sospechar de que se estaba moviendo algo que no era normal", explica Victoria.

Además, añade que se enfadó porque en caso de que la Policía les parara, "el problema lo tengo yo igual que él", y explica que ya "en 1998, la Policía le pilló con 200 millones de pesetas, y hubo un atestado que desapareció".