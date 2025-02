La víctima de Monedero asegura que Podemos no la apoyó tras su denuncia: "Nunca hicieron seguimiento"

La mujer que envió un correo electrónico alertando de que Juan Carlos Monedero, fundador de la formación, "incomodaba y manoseaba" a mujeres en "entornos del partido" ha vuelto a hablar. Y lo ha hecho, de nuevo en declaraciones recogidas por eldiario.es, para mostrar su "confusión" por las declaraciones que ha escuchado de los dirigentes de Podemos y para cuestionar la falta de interés que el partido político tuvo en investigar la situación que comunicó.

Ella, que sigue prefiriendo mantener oculta su identidad, envió un correo el 12 de septiembre de 2023 en el que comunicaba al partido que Juan Carlos Monedero se dedicaba a "incomodar y manosear" a chicas jóvenes en entornos de la formación, actitudes que comunicó que también había sufrido.

Ahora, ha vuelto a manifestarse, en unas declaraciones a 'eldiario.es', para mostrar su "confusión" con las explicaciones que Podemos está dando sobre cómo resolvieron el asunto, asegurando que no tuvo constancia de ningún proceso de investigación dentro del partido para averiguar lo que había ocurrido.

"Dicen que priorizan a las víctimas y respetaron nuestra confidencialidad, pero nunca hicieron seguimiento tras anunciar que llevarían el caso a la Comisión de Garantías. Alegan que no respondimos a un mensaje, pero no hay constancia de haberlo recibido. Y aún si se perdió, la gravedad de la situación requería otros intentos de contacto", ha asegurado.

De hecho, la mujer asegura que en su mail pedía a Podemos que tomase algún tipo de medida y no recibió ninguna respuesta sobre la decisión que iban a tomar: "Es incomprensible que, tras no recibir respuesta al formulario, no solo no hicieran más seguimiento sino que ni siquiera nos informaran de qué iban a hacer, ni de si apartarían a esa persona del partido".

Además, ha cuestionado la versión que desde la formación están dando ahora para justificar su inacción, escudados en que la víctima no quiso denunciar, ya que se ha mostrado sorprendida de que nunca haya sido contactada, ni siquiera ahora: "Si quisiesen seguir nuestros deseos, nos los harían llegar de forma privada, no estarían solo comentando de forma pública cómo deberíamos seguir el proceso y sin comunicárnoslo a nosotras de forma personal de ninguna manera, ni antes ni después de hacer esas declaraciones".