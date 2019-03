La vicepresidenta del Govern abre la puerta a aplazar la consulta del 9N si el Estado la veta

Ortega ha insistido en declaraciones a RAC1 en que la consulta debe ajustarse a la legalidad para que el proceso sea "impecable", por lo que ha dejado la puerta abierta a aplazarla si el Estado recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.

'Yo trabajo por este 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre'

"Yo trabajo por este 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre.(...). No le puedo decir si será el 3l de febrero, pero un recurso no mata nada -el proceso soberanista-, lo aplaza, no mata el ansia de los catalanes de votar. (...) Se aplaza el proceso, pero el anhelo sigue vivo", ha explicado la número 2 del Govern.

No obstante, Ortega no ha concretado cuál sería la fórmula para que los catalanes puedan pronunciarse sobre su futuro político, o bien fijando una nueva fecha para la celebración de la consulta soberanista o bien en forma de elecciones plebiscitarias.

La vicepresidenta del Govern ha criticado de nuevo que el Estado esté "judicializando" un proceso "político" como el de Cataluña, y ha reiterado que desde el ejecutivo catalán las cosas se están haciendo con "transparencia", "rigor", "pulcritud" y buscando el diálogo con Madrid para poder acordar la celebración de la consulta. "El Gobierno hace del frentismo su forma de actuar, tienes una pared que te rebota y te impide cualquier tipo de negociación", ha lamentado la vicepresidenta.