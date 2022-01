El secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE y ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha dicho que "a veces" preferiría que "hablaran las vacas" con las que el PP se hace fotos porque "por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos".

Así lo ha expresado en su intervención este domingo en un acto en Ponferrada (León) junto al secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, donde ha insistido en las críticas del Gobierno al "negacionismo completamente absurdo" de la oposición.

Frente a la ofensiva judicial de autonomías y ayuntamientos del PP por el reparto de fondos europeos, que los 'populares' denuncian que se realiza en "beneficio" de las administraciones del PSOE, Bolaños ha defendido que el Ejecutivo gestiona la partida con "eficacia", "honradez" y "mirando a los intereses de España por encima de cualquier otra consideración".

Así, ha criticado que el PP se atreva a "sembrar dudas" en este sentido porque "cree que todos son de su condición", y ha garantizado que el Gobierno actúa en línea por una "recuperación justa", acompañada de "derechos y libertades".

"España es el primer país en Europa en aprobar el plan para la recuperación, en ser validado por la Comisión Europea, en recibir los fondos y el primero que felicita (la presidenta de la Comisión) Ursula von der Leyen. España es el primer país en todo y el PP está en contra. ¿Cómo es posible?", ha afeado el ministro.

Las palabras de Igea y Bal

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que, en el caso de que el futuro Gobierno dependa de un acuerdo con la formación naranja, las condiciones pasarán por "estar" dentro del Ejecutivo e incluir en el primer período de sesiones, "de manera urgente", la Ley de Transparencia, la Oficina de Lucha contra el Fraude y Corrupción y la supresión de los aforamientos.

El candidato a la Junta de Castilla y León ha realizado estas declaraciones junto al vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz nacional, Edmundo Bal, y el cabeza de lista por Salamanca, Luis Fuentes, junto a representantes de la candidatura y afiliados de la formación naranja.

"Venimos de estar en el Gobierno, nosotros hemos hecho lo que queríamos, Mañueco ha renunciado a su acción de gobierno", ha recordado durante un encuentro con los medios a las puertas de los Juzgados de Salamanca.