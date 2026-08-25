Los datos detrás la filtración de información marroquí: del supuesto cerebro que ideó la entrada masiva en Ceuta al conocimiento de EEUU e Israel sobre el plan

Los detalles El grupo de hackers argelino Jabaroot ha publicado una lista de al menos 70.000 agentes y policías marroquíes con todos sus datos como "regalo" hacia España.

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta, surgen revelaciones de un grupo de hackers argelinos llamado Jabaroot. Estos hackers han expuesto datos de altos cargos del servicio secreto marroquí, incluyendo a Abdellatif Hammouchi, señalado como responsable de la entrada masiva del 30 de julio. También se menciona a Fouad Ali el-Himma, consejero del rey Mohamed VI, como el supuesto cerebro de la operación, de la cual Estados Unidos e Israel estarían al tanto, pero no el monarca. Estas filtraciones, según el periodista Ignacio Cembrero, dañan al ejército marroquí y revelan la identidad de quienes trabajan para la inteligencia marroquí. La información se divulgó antes del Mawlid, con mención a Ceuta y a territorios ocupados, sugiriendo una reivindicación de soberanía marroquí.

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta aún quedan muchas preguntas por responder. Pero alguna de ellas, como el supuesto conocimiento de ello de las autoridades marroquíes, han sido respondidas por un grupo de hackers argelinos (Jabaroot) que han revelado decenas de miles de datos.

Datos desde las más altas esferas del servicio secreto marroquí hasta agentes que dirigen el tráfico en el país. Por ejemplo, mencionan la figura de Abdellatif Hammouchi, uno de los hombres que, según los hackers argelinos de Jabaroot, estaría detrás de la entrada masiva del 30 de julio.

Los datos de Hammouchi, jefe del servicio secreto y la policía marroquí, han sido revelados junto a otros 70.000 agentes. "Son filtraciones que hacen mucho daño al ejército marroquí", asegura Ignacio Cembrero, periodista y escritor.

Entre los identificados también está Fouad Ali el-Himma, consejero directo del rey Mohamed VI. Él es el supuesto cerebro de la operación de la que, según los hackers, tanto Estados Unidos como Israel estaban al corriente, pero no Mohamed VI. Los hackers aseguran que el monarca no habría sido informado de lo que iba a pasar ese día en Ceuta.

"Es un regalo muy muy útil, porque de sopetón se sabe quienes son todos aquellos que trabajan para la inteligencia interior marroquí", apunta Cembrero.

La información se ha relevado justo antes de la celebración del Mawlid, la festividad que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma y donde el ministro de asuntos religiosos marroquí, Ahmed Toufiq, ha mencionado el nombre de Ceuta para recordar el origen de dos ulemas.

De hecho, también habla de territorios ocupados y de su liberación: "Para liberar las ciudades ocupadas del Atlántico".

Una posible reivindicación de la soberanía marroquí sobre Ceuta y todo ello con Mohamed VI presente.

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