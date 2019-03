El PP no valora la dimisión Rato y no seguirá con la investigación

Lleva unas horas fuera del PP y los suyos apenas se han inmutado. Muchos estaban hoy en el Congreso, pero han esquivado las preguntas sobre rodrigo Rato. Entre ellos, el presidente, que llegó al Congreso en actitud muy positiva pero pasó de los micrófonos sin hacer ninguna declaración.



Pero no sólo Rajoy ha evitado hablar. La vicepresidenta, Montoro y también prefiere no opinar y el que ocupa ahora la cartera que un día fue de Rato, el ministro de Economía, también han preferidono no hablar.



Y los que no han podido evitar las cámaras han una tibia respuesta. Alfonso Alonso opina que "es una decisión sensata", mientras que Ignacio González asegura que Rato "ha hecho lo que ha considerado mejor para él y para el partido".



La oposición, sin embargo, ha sido más clara al valorar la decisión. Alfonso Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, piensa que se "ha resuelto al más puro estilo Rajoy: otros han tomado la decisión por él". Por su parte, José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural, piensa que "Rajoy está escondido detrás de una columna sin querer ver, escuchar o investigar".



También hay que añadir que no habrá expediente para Rato, ya que el PP no investigará al no ser miembro del partido.