El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reivindicado el "compromiso" y la "política útil" que desarrolla el PNV frente al "desgobierno" y la "inestabilidad" política en el Estado español, al que ha acusado de "incumplir" el Estatuto de Autonomía vasco de 1979.

Asimismo, y apelando al concepto de "más nación vasca en Europa", ha subrayado la necesidad de que Euskadi profundice en su autogobierno para seguir mejorando en materia económica y social.

Urkullu ha participado este en Foronda (Alava) en el 'Alderdi Eguna' ('Día del Partido') del PNV, en un acto en el que se ha referido a la situación de bloqueo político en España, que ha llevado a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre.

Urkullu ha lamentado la actual situación de "incertidumbre y dificultad", derivada de la "incertidumbre global" en materia económica y de la "inestabilidad" política que afecta al Estado español.

Frente a dichas "incertidumbres" y al "desgobierno" en el Estado, Urkullu ha reivindicado el "compromiso político", el "trabajo institucional" y la "política útil" que desarrolla el PNV, tanto en las instituciones vascas como en las Cortes Generales, al servicio de la economía, el empleo y los servicios públicos.

Ortuzar: "El cabreo vasco exige voto vasco"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, también en el 'Alderdi Eguna', ha dicho que el "cabreo vasco" con lo que está pasando en Madrid debe convertirse en "voto abertzale" en las elecciones generales del 10N y ha advertido de que la abstención favorece a los que "han hecho mal las cosas" en España.

Parte del discurso de Ortuzar se ha centrado en los comicios del 10 de noviembre. "Yo entiendo el cabreo, el hastío por todo lo que está pasando en Madrid" pero el "cabreo vasco exige voto vasco", ha subrayado tras hacer un llamamiento a acudir a las urnas para dar una "señal clara, nítida y fuerte de que Euskadi es otra cosa" y de que quiere otras cosas.

"Me suele hacer gracia -ha continuado Ortuzar- cuando la oposición aquí nos dice que no nos subamos a la parra presumiendo de cómo van las cosas en Euskadi". "Claro que Euskadi no es una isla -ha añadido-; Euskadi, lo que es, es la leche". "Para que el PNV pueda apuntarse tantos no les importa deformar la realidad, incluso hacer daño a la imagen de nuestro país pero frente a esos agoreros nos sentimos orgullosos y orgullosas de hasta dónde hemos llegado y lo decimos a los cuatro vientos", ha remarcado.