Urdangarin podría acogerse a su derecho a no declarar

Mañana Iñaki Urdangarin vuelve a declarar ante el juez del caso Nóos, justo un año después. Aunque su situación es completamente distinta. Para empezar, no está previsto que pase la noche en el Palacio de Marivent como hace un año, ni tan siquiera es seguro que la Infanta Cristina le acompañe esta vez.

Menos de dos metros separarán a Iñaki Urdangarin del juez Castro. A su derecha tendrá a la acusación, y a su izquierda a su abogado. Y presidiendo su comparecencia la foto de su suegro, su Majestad el Rey.

La primera diferencia con respecto al año pasado, es que esta vez todas sus palabras quedará registrada por la cámara de seguridad de la sala. Otra diferencia es que según algunas fuentes, esta vez el duque de Palma no dormirá en Marivent junto a su esposa. Y si hace un año recorría los 30 metros de este paseillo y se paraba a hablar con la prensa, no sabemos si mañana volverá a hacerlo.

Sólo está la certeza de que al juez le dijo que él no era quien tomaba las decisiones en el Instituo Nòos.Urdangarín se enfrenta a acusaciones más graves respaldadas con las pruebas de su socio Diego Torres, que también salpican a la infanta Cristina y al Rey.

Pero la cosa no queda ahí. Zarzuela sigue marcando distancias con el marido de la infanta. Si en 2011 le apartaron de la agenda oficial, desde hace un mes ya ni aparece en la web de la Casa Real. Por no aparecer ya ni aparece en la calle que tenía su nombre. Fue retirado a petición ciudadana, dejando claro que el duque es persona non grata en Palma.