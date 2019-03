Amaiur veta la moción que exigía a los etarras pedir perdón para cobrar las ayudas

Esta petición venía recogida en la enmienda transaccional pactada entre PP y UPyD, pero que no ha sido incorporada en la votación final debido a que Amaiur la ha frenado acogiéndose al reglamento de la Cámara, por lo que finalmente se ha votado el texto original de UPyD, que tampoco ha salido adelante al oponerse los populares.



No obstante, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha lamentado el resultado final de la votación, ha mantenido la "voluntad del Gobierno" de adoptar medidas para revisar la concesión de esos subsidios.



En declaraciones en los pasillos del Congreso, Fernández Díaz ha anunciado que el Gobierno impulsará reformas legislativas para que los terroristas excarcelados que no han rechazado la violencia y no han mostrado arrepentimiento no puedan acogerse a determinados beneficios como los subsidios.



Mikel Errekondo, diputado de Amaiur, ha señalado en declaraciones a los medios que su grupo ha impedido la votación de la transaccional debido a que se enmarca "dentro de una lucha enconada del PP y UPyD por ese sector que representa a las víctimas para beneficio partidista desde la venganza y sin aportar nada en positivo".



Finalmente se ha votado el texto original de la moción de UPyD, pero en dos puntos, de los cuales el PP se ha opuesto a aquel que instaba al Gobierno a acometer "las modificaciones legales pertinentes" sobre las ayudas a los etarras excarcelados.



Con 17 votos a favor y 285 en contra, el Congreso ha rechazado el punto 1 de la moción que reclamaba que los presos excarcelados hayan pedido de forma expresa perdón a las víctimas por sus delitos así como que hayan colaborado con la Justicia y acreditado el abandono y rechazo de la actitud terrorista para percibir prestaciones públicas.



Por su parte, la líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado de "impresentable" que el grupo parlamentario popular haya cedido al chantaje de Amaiur al votar en contra de la moción.