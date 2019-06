UPN votará en contra de Sánchez si el PSOE gobierna en Navarra gracias a EH Bildu

Rotundo UPN (Unión del Pueblo Navarro) tras reunirse su representante con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el Congreso. Carlos García Adanero, su portavoz, ha sido claro. Si la socialista María Chivite gobierna en Navarra "nuestro voto será en contra". El PSN necesitaría la abstención de EH Bildu para hacerse con el Gobierno foral.

"No vamos a permitir que gobiernen con EH Bildu en Navarra y aquí nos pidan apoyo para no gobernar con los independentistas", ha dicho el diputado navarro. Y añade que si son así las cosas, no se moverán a la abstención.

Tras su reunión con el rey, el líder de UPN, Javier Esparza, sugirió su apoyo a Sánchez para ser investido a cambio de facilitar un Gobierno de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) en Navarra. Las negociaciones están siendo complicadas, porque la líder del PSN no quiere dejar escapar la presidencia, aunque para eso necesitaría la abstención de EH Bildu. Desde Ferraz se han desmarcado de las intenciones del PSN.