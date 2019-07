Carmen Calvo y Pablo Echenique se han reunido este miércoles para intentar desencallar las negociaciones y llegar a un acuerdo de gobierno de coalición que haga presidente a Pedro Sánchez. Este jueves es la segunda votación y sólo necesitarían una mayoría simple para lograr la investidura.

Tal y cómo ha podido conocer laSexta, en esa reunión entre los equipos negociadores de Unidas Podemos y PSOE, la vicepresidenta en funciones le ha puesto sobre la mesa la nueva propuesta de los socialistas para alcanzar el acuerdo.

La euforia no es demasiada en las filas de la formación morada. De hecho fuentes de la negociación dicen que ya conocen esa nueva propuesta pero que no supone apenas avances con respecto a lo que ya estaba encima de la mesa y que en este momento no hay ningún motivo para lanzar expectativas sobre que el acuerdo este cercano.

A pesar de la negatividad en Podemos, las negociaciones no se han paralizado y continúan esperando poder llegar a un acuerdo para este jueves.

Desde el PSOE piden prudencia y que el Gobierno seguirá en la mesa de negociación hasta llegar a un acuerdo. Además defienden que sí que hay novedades en esta nueva propuesta.

El problema, según fuentes del entorno del presidente, sería Podemos porque no se estarían moviendo nada de su propuesta inicial y les piden que se muevan como hizo el martes el presidente del Gobierno.