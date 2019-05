Un mosso en el juicio del 'procés': "Jordi Sànchez fue prepotente. Me dijo que sacase a la 'BRIMO' o llamaba al president"

Uno de los agentes de los Mossos d'Esquadra que estuvo presente en la concentración que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2018 frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat ha hablado sobre el papel de Jordi Sànchez durante su intervención en el juicio del 'procés'.

Ha asegurado que, si bien al final colaboró con los agentes, su primera actitud fue "prepotente" y amenazó incluso con llamar a Carles Puigdemont. "Fue muy complicada para mí. Lo que me exigió fue que retirara la brigada móvil, sacó un teléfono y me dijo que iba a llamar al president y al conseller y que me iba a largar", ha contado.

En esta línea, ha continuado relatando los hechos que, según él, vivió con el expresident de la ANC: "Hizo una llamada. No sé si habló con el president o con el conseller, pero lo que sí puedo repetir son sus palabras, porque las dijo delante de mí. Dijo: 'Trapero está loco, saca a la brigada móvil de aquí'".