Este jueves, el Gobierno y EH Bildu anunciaron un acuerdo para sustituir la conocida como 'ley mordaza' por una nueva norma. El pacto fue anunciado por la formación abertzale y pone fin a los aspectos más lesivos de la actual ley, como el uso de pelotas de goma.

Además, se modificará la ley de extranjería para poner fin a las 'devoluciones en caliente' en la frontera y se rebajarán las sanciones en las faltas de respeto a la autoridad, que pasan de considerarse graves a leves.

Estos aspectos no han gustado nada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que Sánchez y Bildu tienen intereses ocultos detrás de este acuerdo: "Es una ley contra la Policía, no sabemos qué hay detrás de ese pacto; el presidente no ha tenido valor a exponer públicamente su contenido".

"Ahora quieren también que las recepciones de los hoteles se conviertan en comisarías y las comisarías en hoteles. Se va criminalizando la vida real y se va normalizando el crimen", ha añadido la presidenta madrileña.