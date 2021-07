La situación de España por la pandemia de coronavirus vuelve a no ser buena, y eso ha llevado a las comunidades a realizar un llamamiento para concienciar a la población para que siga extremando la precaución ante el notable aumento del número de casos. No obstante, de momento el Gobierno central no se plantea reestructurar el proceso de desescalada y anima a las autonomías a usar las herramientas con las que cuentan actualmente para revertir la incidencia del virus.