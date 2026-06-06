La UCO puso escolta al teniente coronel Balas por los "potenciales riesgos para su seguridad" tras las filtraciones

Los detalles El sumario que investiga el caso de Leire Díez apunta a la información aportada por Juan Yepes y a una conversación de la presunta fontanera con el empresario Alejandro Hamlyn.

El sumario del caso Leire Díez revela una presunta trama en el PSOE para obstaculizar procesos que podrían perjudicar al partido. En este contexto, Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, recibió escolta tras iniciarse una investigación interna por falsas filtraciones atribuidas a su departamento. La información de Juan Yepes destaca que Balas fue designado como objetivo prioritario con conocimiento interno de la Unidad. La organización recabó información sobre agentes, lo que llevó a la UCO a adoptar medidas de seguridad. Tras la filtración de una reunión, Balas ha sido mencionado frecuentemente, generando riesgos para su seguridad. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte la actualidad.

El sumario del caso Leire Díez y las supuestas cloacas en el PSOE, con una presunta trama para obstaculizar procesos y causas que pudieran perjudicar al partido, expone en sus páginas que a Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, tuvieron que ponerle escolta tras la apertura de la investigación interna por las falsas filtraciones que atribuían a su departamento.

En ese sentido, se resalta la información aportada por Juan Yepes, ya que la designación de ese teniente coronel como objetivo prioritario de la presunta organización solo pudo haberse realizado con el conocimiento interno de la Unidad.

Sin esos datos, lo lógico habría sido atribuir la responsabilidad de las investigaciones al jefe de unidad o a los instructores de los casos, tal y como hacían cuando se recababan los números de identificación de los diversos agentes que habían rubricado informes en el marco de las diferentes causas.

Como quiera que la supuesta organización comenzase a recabar información sobre los agentes a través de terceros, la Unidad acabó adquiriendo conocimiento de esta actividad y, más concretamente, de la reunión con Alejandro Hamlyn, empresario vasco.

Con fecha de cinco de mayo de 2025, elevó un documento en el que daba cuenta de las actividades de Leire y, desde ese momento, por parte de la jefatura de la UCO y ante la gravedad de los hechos se acordó de la adopción de medidas excepcionales de seguridad para los agentes.

Tras la filtración de la segunda reunión el 26 de mayo de 2025, se hicieron públicos más datos en relación al asunto. Desde ese momento, el teniente coronel ha sido nombrado en "numerosas ocasiones en medios y en redes sociales", suponiendo, dice el sumario, "un impacto personal significativo y potenciales riesgos para su seguridad y la de su entorno".

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