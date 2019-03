TV3 acepta no decir "exiliados" o "presos políticos", pero dará libertad a los políticos y contertulios

La televisión pública catalana anunciaba la decisión de la Junta Electoral en su informativo de la noche. "La Junta Electoral prohíbe que TV3 y Catalunya Ràdio digan exiliados y presos políticos".

La Junta considera que TV3 ha vulnerado con estas expresiones el principio de pluralismo político, la igualdad y la neutralidad informativa que debe tener un medio público.

Su director dice que van a acatar la decisión, pero que no la comparten y la consideran injusta. "Aceptamos esta sentencia y hasta que acabe el periodo electoral. Aceptarla no significa considerarla justa. Si la BBC puede decir exiliados y nosotros no, esto no es justo", afirma Vicent Sanchis, director de TV3.

Una resolución que para Quim Torra es una muestra más de la censura, a la que dice, están sometidos. "La censura y la libertad de expresión están en cuestión en nuestro país", señala Torra.

Eso sí, para el director de TV3 esta medida sólo es aplicable para los trabajadores de la corporación. "No quiere decir que un político, un tertuliano o una persona entrevistada tenga que medir sus palabras", apunta Sanchís. Y añade que la visión que se proyecta sobre TV3 es estigmatizadora desde la manipulación política y desde el odio.