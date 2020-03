El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado la petición del líder de ERC Oriol Junqueras de establecer medidas cautelares que le permitieran ocupar su escaño en el Parlamento Europeo, ha informado la corte en un comunicado. Junqueras había solicitado esta medida cautelar al recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la vacante de su escaño tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) española y el Tribunal Supremo.

Ambos dictámenes llevaron al Parlamento Europeo a anunciar la expiración del mandato del líder de ERC con efecto el 3 de enero de 2020, la fecha en la que la JEC hizo pública su decisión argumentando que Junqueras estaba ya condenado en firme por la sentencia del proceso independentista catalán y que posteriormente confirmó el TS.

En su solicitud de medidas provisionales, Junqueras pedía que se adoptasen "todas las medidas necesarias para proteger y hacer efectivos sus privilegios e inmunidades, así como su derecho fundamental a ejercer plenamente su condición de miembro del Parlamento Europeo" hasta que hubiera una sentencia en firme sobre su situación de eurodiputado.

El TGUE señala, sin embargo, que un juez europeo "no puede sustituir al Parlamento Europeo" y tomar en su lugar "decisiones" para cumplir con la sentencia que da lugar a la anulación del reconocimiento de Junqueras como eurodiputado. El líder de ERC también pedía que se ordenara a España su liberación para ejercer como eurodiputado hasta que se resolviera el recurso de anulación, una solicitud el TGUE rechaza argumentando que "no puede dirigir órdenes a entidades que no sean parte en el litigio", como es el caso de España.

La corte europea con sede en Luxemburgo señala además que la decisión del Parlamento Europeo de hacer constar la vacante de su escaño el 13 de enero, cuya suspensión había pedido también Junqueras, se deriva de la aplicación de la legislación nacional y no está en manos de la propia Eurocámara.

"El Parlamento Europeo se limitó, esencialmente, a hacer constar la vacante del escaño del Sr. Junqueras i Vies con efectos desde el 3 de enero de 2020, sin poder controlar la regularidad del procedimiento nacional que condujo a la anulación de su mandato y, por tanto, a la vacante de su escaño", afirma el TGUE. La decisión del TGUE coincide con la primera salida de prisión del dirigente de ERC para ejercer de docente en la Universidad de Vic (Barcelona), después de que la cárcel de Lledoners le autorizara a abandonar la prisión tres veces por semana para trabajar.